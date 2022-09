: Il portiere turco è praticamente spettatore non pagante della sfida. In novanta minuti gli arriva una sola conclusione verso lo specchio della porta e per lui risulta tutto facile.: Domina la corsia destra del campo, annullando senza problemi Saponara. Il laterale non disdegna la sortita offensiva anche se spesso è poco incisivo negli ultimi metri.: Il centrale di difesa non ne sbaglia una in fase difensiva, anche se la Fiorentina fa veramente poco per impensierirlo. Prezioso ance quando recapita l’assist per il primo gol di Gurler.: Come il compagno di reparto passa una serata senza troppi problemi. Grazie ad un suo disimpegno nasce l’espulsione di Ikone.: Nel primo tempo domina la fascia sinistra: affonda il colpo a ripetizione contro un Venuti che spesso fa sembrare impacciato. Nel secondo tempo cala d’intensità.: Qualche buono spunto in mezzo al campo, ma niente di particolarmente significativo. Nella ripresa potrebbe andare al gol ma viene contenuto dalla difesa viola.: Nonostante l’età anagrafica è il vero e proprio proagonista del Basaksheir: l’argentino è su tutti i palloni dimostrandosi fondamentale per il gioco della squadra di Emre. (Dal 76').: Non certo una partita memorabile a centrocampo ma con una Fiorentina cosi rischia veramente poco. ( Dal 58'Ha un buonissimo impatto sul match realizzando il 3-0 che chiude definitivamente la partita): E’ il vero e proprio mattatore della serata: i suoi due gol mandano l’Istanbul Basaksehir in testa al girone. Freddo in occasione del primo gol, astutto in occsione del secondo nello sdradicare il pallone dai piedi di Gollini. (Dal 76'entra e si inventa il terzo gol di Traore).: L’attaccante italiano, nonostante la sua squadra stravinca, non si fa quasi mai vedere. E’ troppo spesso in fuorigioco ed Emre lo toglie per dare maggiore incisività in fase offensiva. ( Dal 58': entra ma non si fa notare se non per qualche conclusione imprecisa): L’esterno non è pericoloso come il suo solito, ma dal suo lato la Fiorentina soffre eccome( Dall'82': Dopo l’ottima partenza con gli Hearts la sua squadra passeggia anche sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Partenza in sordina per poi uscire alla lunga, e alla fine ha ragione lui.