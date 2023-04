E a quel punto, senza star lì a menarla tanto e- mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa - battendosi tre volte la mano sul petto. Mica perché ci credono, ma solo perché da qualche tempo a questa parte si usa così, in quel teatrino farlocco che è il calcio.E dunque- di fronte ai fischi che colpivano lui e la sua squadra - il Lecce -E no che non si fa così. L’ha detto senza fare scenate, come lo si dice ad un amico, mettendogli una mano sulla spalla e guardandolo negli occhi. No, non si fa così.Quanti ne vedete - in giro - di giocatori che replicano ai fischi degli ultrà? Di solito incassano, più raramente se li fanno scivolare addosso, senza colpo ferire, per poi andare in zona mista e ripetere come un disco rotto che “noi vogliamo vincere per far felici i nostri tifosi”. Crediamoci, sì.No, non si fa così.Ma quando? Ma dove? No che non ce l’ha. Giusto per ricordarlo: il pareggio (1-1) del Lecce contro la Sampdoria arrivava dopo una striscia di sei sconfitte consecutive. Con quel punticino il Lecce - che pure avrebbe meritato la vittoria - oggi sarebbe (è) salvo. Lo è dall’inizio del campionato, per la verità. A 8 giornate dalla fine il Lecce è 16° e vanta un +5 sulla terzultima.Ecché:Chissà, forse sì. In ogni caso: a fischiare saranno stati in centocinquanta-duecento. Una minoranza, però rumorosa. Erano quelli della Curva Nord. Il resto dello stadio non ha partecipato alla contestazione. Ecco: sarebbe stato bello se gli altri - tutti gli altri che non hanno fischiato - avessero seguito l’esempio di Baschirotto, dicendo/urlando ai dirimpettai di curva che no, non si fa così.; è diventato presto il calciatore-simbolo del Lecce. Il calcio gli ha dato una carriera, ma poteva andare anche diversamente. Avrebbe potuto, Baschirotto, essere in una qualsiasi curva, a fare il tifo per la sua squadra del cuore. A naso, ci permettiamo: no, lui non sarebbe stato tra i fischiatori della domenica.