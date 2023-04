Da una parte il Lecce che non vince in Serie A dal 19 febbraio (da lì in poi 6 ko di fila), dall'altra la Sampdoria, alla ricerca disperata di una vittoria per credere ancora nella salvezza. Oggi, al Via del Mare, ci sono in palio punti pesanti nel match valido per la 30esima giornata: fischio d'inizio alle ore 12,30. Arbitra il fischietto Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Stefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni



SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. Allenatore: Stankovic