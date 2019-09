Gianluca Basile, commissario delle ultime Universiadi di Napoli, ha replicato attraverso l'Ansa alle dure critiche di Carlo Ancelotti sulle condizioni degli spogliatoi dello stadio “San Paolo”: "Sono dispiaciuto per le parole di Ancelotti. Forse c'è stato qualche fraintendimento, ma con l'impresa che esegue i lavori avevamo concordato che giovedì avrebbero finito di arredarli e pulire e venerdì avremmo potuto consegnarli al Calcio Napoli".