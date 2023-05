Di seguito la trascrizione della conferenza stampa del terzino del Basilea, Riccardo Calafiori, in vista della partita di Conference League di domani al Franchi contro la Fiorentina.



"Il terzino è il mio ruolo, ma qui ho fatto anche il centrale. Quindi ovunque il mister mi metterà darò il massimo".



CONFERENCE LEAGUE - "Sono contento che la Roma lo scorso anno l'abbia vinta, ma adesso sono un giocatore del Basilea e farà di tutto per tornare a giocarla con questa maglia".



IN SVIZZERA - "Siamo stati bravi e fortunati ad arrivare in semifinale e di questo sono contento. L'arrivo in Svizzera non è stato semplice, ma adesso mi sono adattato bene".



ATTACCO VIOLA - "Da quanto è arrivato il mister abbiamo cambiato modo di giocare e io ho cambiato anche ruolo passando a centrale. Stiamo giocando bene e sono contento dei risultati che stiamo ottenendo. Gli attaccanti della Fiorentina sono tutti pericolosi, dovremo stare molto concentrati".



INTERESSE DELLA FIORENTINA - "Ho letto degli articoli, ma non c'è mai stato niente di più".



CONDIZIONI - ​"Noi abbiamo iniziato il campionato molto prima che in Italia. Con quella di domani ci avviciniamo alle sessanta partite stagionali, quindi posso dire che c'è molta stanchezza nella rosa".



CAMPIONATO SVIZZERO - "Non mi sento di paragonarlo per intensità a quello italiano, ma resta comunque un campionato di ottimo livello. In Italia c'è assolutamente più tattica, ma anche qui l'intensità non manca".