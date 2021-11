Prima esperienza all’estero per Sebastiano Esposito, che in estate ha lasciato l’Inter per trasferirsi in prestito al Basilea: “Ho fatto una scelta coraggiosa, difficile in questa fase della carriera. A giugno ho ricevuto tantissime richieste, non lo nego. Serie A, Serie B, poi mi hanno raccontato che mi volevano qui. Mi ha chiamato il Direttore Sportivo, poi il Presidente, infine l’allenatore. In Italia te lo sogni. Mi hanno fatto sentire desiderato. Se l’Inter non mi controriscatterà, diventerò l’acquisto più oneroso nella storia del Basilea",