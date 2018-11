Grave atto di discriminazione, quello avvenuto in Svizzera e che ha visto protagonista l’FC Basilea: alla festa dei 125 anni del club, oltre alla Prima squadra maschile, hanno partecipato anche molti membri del club, dello staff, ex giocatori, sponsor e tifosi.



PANINI IN DISPARTE - La Prima squadra femminile è stata però dimenticata e ha ricevuto un trattamento decisamente diverso:come riporta ticinonline è stato dato loro il compito di vendere i biglietti della lotteria ai tavoli, per poi mangiare un semplice panino in una stanza adiacente. Nessun tavolo riservato alle donne della squadra. Il Basilea si è giustificato parlando di mancanza di spazio, "perché voleva avere il maggior numero di posti possibili per il pubblico". Il caso ha di fatto presto fatto il giro del mondo.