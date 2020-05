Al termine dell'assemblea odierna dell'Eca i club, presieduti da Josip Bartomeu hanno confermato l'impossibilità di far ripartire i due più importante tornei continentali di basket in Europa. Nulla da fare quindi per Eurolega ed Eurocup che sono ufficialmente annullate per il Coronavirus.



Secondo quanto riportato da Ansa la causa è da ricollegarsi ai dubbi sulla possibilità di ripresa per i troppi rischi per la salute dei giocatori, apertamente contrari alla ripartenza. La decisione accettata dai club e quindi si conclude ufficialmente la stagione per le tre società in corsa: Olimpia Milano, Virtus Bologna e Reyer Venezia.