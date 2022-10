Basta, dai, non se ne può più. Di Allegri? Ma no…, che è diventato il virus per diffondere click, mi piace, condivisioni e - di conseguenza - visualizzazioni che fruttano bene (anche economicamente, per qualcuno). Eh sì,. Fa sentire giganti anche quei pupazzetti che popolano web e zone limitrofe., nè con un hashtag che prescinde da analisi razionali.nella durata quadriennale del suo contratto ci dovrebbe essere un progetto giovani ben più convinto dell’attuale.Cuadrado e Bonucci, suoi fedelissimi, non possono più essere considerati titolarissimi.il miglioramento dei singoli che aveva esibito con Pjanic, Mandzukic, lo stesso Cuadrado e altri a corredo, adesso proprio non si vede con Vlahovic, Locatelli e compagnia.su comunicazione e tempi dialettici perché se il giorno prima dice “tutti zitti e lavorare”, il giorno dopo non può dare un’intervista esclusiva a Sconcerti: non per l’intervista in sé (anzi: bella e complimenti al nostro SuperMario), ma perché trasmette. Gli va ricordato che - almeno così sembra - ai tempi di Cagliari, primo Milan e iniziali anni Juve,alle sue squadre. Adesso, invece,, seppur mascherata da apparente serenità.o. Da sabato si sente dire che il “gioco di Pioli” batte il “gioco di Allegri”. Ecco, oggi è vero. Ma una semplice statistica smonta l’eccessiva semplificazione: