O sull'intero mondo dei fischietti. Soprattutto perché, essendomi occupato della vicenda,Quindi, ok, errore grave ma che non si esageri quella esasperazione che poi, come una malattia pandemica, si espande anche sui campi di periferia, fino alle partite dei bimbi con i genitori tristemente protagonisti. Semmai,i. Un errore che come una enorme voragine ha inghiottito tutto il bello che c'è stato, eccome se c'è stato, anche se in una partita che di errori ne ha regalati.(che gol che s'è mangiato) e che m'è parso, il ceco,, commenterebbe il compianto zio Vuja. E certo,. La loro capacità di resistere all'ingiustizia sull'episodio del rigore non dato. La grinta con la quale hanno risposto al tecnico, che li voleva con «Il sangue agli occhi». Tutto molto bello.Solo che oggi, il sapore del day after - al netto della bufera Var - è quello di, una squadra chee che ora è sopra di nove lunghezze mentre la Roma è inghiottita dalla mediocrità di classifica.Questo, nel preoccupante ribaltamento dei valori del campionato, non è un gran bel segnale. Anche se poi alla fine,, anche se per una notte, fino al match tra Atalanta e Napoli. Il punto è che restache, dopo la semifinale di Champions e la stabilità nelle zone alte, avrebbe dovuto e forse potuto fare il definitivo salto di qualità.