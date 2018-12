Nel 2018 della Roma, tra le cose da dimenticare non ci sono solo le sconfitte sul campo, ma rientrano a pieno titolo una sequela infinita di errori arbitrali che, da gennaio, condizionano con puntualità disarmante il cammino della Roma. Sono 11 - secondo uno studio di ForzaRoma.info - le partite condizionate dagli arbitri in questo anno solare.Il primo errore in Sampdoria-Roma, del 24 gennaio scorso.trasformato da Quagliarella. Finirà 1-1 con Dzeko che segnerà il pareggio quasi allo scadere.. I giallorossi non passano un momento felice e perdono, probabilmente anche con merito, per 0-2.Il centrocampista si sbraccia, ma per Mazzoleni è tutto regolare. Il replay darà ragione al romanista. Un paio di settimane prima, in Roma-Benevento, i giallorossi batteranno l’ultimo rigore in campionato, fino a quello di ieri tirato da Kolarov. Quasi 10 mesi senza.I giallorossi possono recriminare con gli arbitri. La prima svista è arrivata inNella sconfitta casalingail match viene sbloccato da un altro rigore generoso assegnato contro da Pairetto, per un fallo di Luca Pellegrini su Lazzari, che scivola dopo una leggera spinta da dietro. AEpisodi analoghi, scelte diverse. La partita successiva, Roma in trasferta a Firenze e match sbloccato da un. Nonostante il check del Var, decisione confermata. Arriviamo così alla trasferta di Udine, una delle peggiori partite giocate dai giallorossi quest’anno. Sullo 0-0 però, Pellegrini protegge palla in area e viene steso da dietro. Anche qui, niente. Il cerchio si chiude poi con la serata di ieri.che probabilmente porterà alla squalifica di Rocchi e dell'assistente Var Fabbri.Nella scorsa stagione, gli episodi più importanti su cui recriminare, i giallorossi li hanno avuti in Champions. NIl primo per un fallo di Semedo su Dzeko, arrivato sullo 0-0. Il secondo per un altro di Umtiti su Pellegrini.Errori decisivi anche nella semifinale: all’andata(proprio a un passo dall’assistente).. Sarebbe stato rosso e rigore, con mezz’ora da giocare e la qualificazione ancora in ballo. Dopo il match Pallotta si fece sentire, invocando il Var anche in Europa che arriverà già agli ottavi. Cambierà qualcosa?