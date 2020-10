Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è stato il protagonista dell'intervista per il Match Day Programme in vista della sfida al Parma: "Sono interista e pensare in futuro di poter indossare la fascia di capitano è un sogno, sarei davvero orgoglioso. Sarebbe un onore". Il centrale ex Atalanta e Parma è in trattativa col club per prolungare il contratto in scadenza nel 2023.