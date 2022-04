Il difensore dell'Intersi è confessato a 360° nell'intervista concessa a DAZN per il programma "Day Off": "Andavo in oratorio quindi con i miei compagni di scuola e proprio lì ho iniziato a dare i primi calci ad un pallone. Mi tornano alla mente tanti momenti positivi, se sono quello che sono adesso lo devo sicuramente anche a quelle persone che circondano questo ambiente.Ci sono rimasto fino ai diciannove anni".nella sua crescita: ". Quella era un’Atalanta che puntava già all’Europa ed era quindi una grande squadra. Lui ha avuto il merito di puntare su me fin da subito ed io sono stato bravo a ripagare la sua fiducia. E’ stata una persona fondamentale per il mio percorso".Mi ha trasmesso realmente tanto sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della mentalità. Non è da tutti far giocare in una squadra come l’Inter un ragazzo di venti anni. Gli devo tanto".Sul sogno San Siro: "Con l’Inter abbiamo già vinto una Supercoppa ed un campionato e con la Nazionale abbiamo vinto gli Europei la scorsa estate. Sono solo all’inizio del mio percorso che spero possa ancora regalare a me e ai miei tifosi tante gioie