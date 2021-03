Sulla cresta dell'onda. Alessandro Bastoni è una delle note più positive della stagione dell'Inter, uno dei pilastri di una difesa diventata quasi impermeabile. Fisico, tecnica e personalitàUn'ascesa rapida, arrivata grazie ad Antonio Conte, il primo a credere fortemente nelle sue qualità. Bastoni a 21 anni è un titolare indiscusso dell'Inter, con 2688' tra campionato e coppe uno è dei più presenti.Rappresenta, insomma, il presente e il futuro del club nerazzurro, al quale è fortemente legato.(con ritocco dell'ingaggio, attualmente di 1,5 milioni di euro netti a stagione), non c'è motivo per accelerare le operazioni. Le parti navigano nella stessa direzioneLe priorità sono l'Inter e la corsa scudetto, poi ci sarà l'Europeo, che potrebbe vivere da protagonista.(per lo stesso Mancini può diventarne l'erede),che ha più carisma ed esperienza, ma è spesso ai box per problemi fisici. Il ct lo tiene d'occhio: orami sicuro della chiamata, Bastoni lavora per una maglia da titolare dell'Italia. Dopo essersi preso quella dell'Inter.