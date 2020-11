Il difensore azzurro Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match vinto contro la Polonia: "Bonucci ti ha "consegnato" la maglia 19? Sì. Io non me l'aspettavo. Sono entrato nello spogliatoio e ho trovato la maglia numero 19. Mi ha mandato in missione per giocare la sua 100a partita".