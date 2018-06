"Ho un problema al menisco, sono stato visitato e i medici mi hanno detto che il ginocchio non è da operare. Quindi per 10 giorni mi dedicherò a recuperare, perché tengo tantissimo a questo Europeo". Dal ritiro della Nazionale Under 19 a Milanello, Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter ora in prestito all'Atalanta, parla così del suo guaio fisico ai microfoni della Gazzetta dello Sport.



Dove può arrivare l’Italia?

"Sono fiducioso. Faccio parte di un gruppo molto forte, con giocatori come Pinamonti, Scamacca, Kean. La difficoltà più grande sarà contrastare la fisicità di squadre come Norvegia e Finlandia, che sono nel pieno del campionato. La maglia azzurra dà sempre sensazioni speciali. Anche se sono infortunato, il mister (Paolo Nicolato, ndr) ha deciso di farmi stare qui per cementare il gruppo. Spero di dare il mio contributo in termini di esperienza".



Che stagione è stata?

"Speravo di trovare più spazio, ma allenarmi con Gasperini e un gruppo di grandi giocatori mi ha fatto crescere tanto".



Ora l’Inter. Come ci si sente?

"Penso di avere un’altra grande fortuna, quella di avere un agente (Tullio Tinti, ndr) che non mi fa sentire la pressione. Sono tranquillo, so quale sarà il mio futuro".



Ecco, quale sarà il suo futuro?

"Credo sia presto per andare all’Inter e restarci. Giocare a San Siro è un sogno ma c’è tempo per realizzarlo, anche perché nell’Inter ci sono grandi difensori".