Bastoni: 'Scudetto? E' bello vincere il derby e 5 successi di fila non ci bastano. Il mio futuro è all'Inter'

Il difensore dell’Interha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Una lunga chiacchierata nella quale il tema dominante non poteva che essere: quello della seconda stella, che in casa nerazzurro viene vissuto con grande trasporto anche in virtù del fatto che la certezza aritmetica della conquista può arrivare lunedì 22 aprile, proprio in occasione del derby contro il Milan in casa dei rossoneri.- Bastoni ne parla così: “, che questo possa decidere lo scudetto è un caso.Neanche fossero 50 o 100. Direi lo stesso per qualsiasi altro avversario”. E quanto il traguardo sia vicino il difensore nerazzurro lo lascia intendere anche da come ha vissuto, da infortunato e da casa, la vittoria in extremis di Udine: “Mia figlia già dormiva e l’ho svegliata con le mie urla. Sapevo e sapevamo tutti dell’importanza del risultato, volevamo mantenere il margine sulla seconda. L’euforia si spiega così”.E intendiamoci: nemmeno noi sapevamo, al di là dei calciatori, che uomini sarebbero entrati in gruppo. E dunque lo scudetto sarebbe una bella rivincita per noi che abbiamo fatto integrare i nuovi. Sarebbe un successo del gruppo Inter”.- Sempre alla Gazzetta dello Sport, Alessandroin questa stagione: “Tutti difendono, tutti attaccano: c’è un codice che rispettiamo: sappiamo ciò che dobbiamo fare ed ecco chi viene fuori l’Inter che vedete voi”.So già il movimento che farà, so come servirgli il pallone. C’è grande sintonia.”.- Infinesvela qualcosa in merito al, nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: “Quando leggo certe valutazioni di mercato accostate al mio nome, fa piacere. Ma posso migliorarmi ancora molto. Capitano un giorno? Sì, mi piacerebbe”.