Calhanoglu, stoccata al Milan: 'Seconda stella? Pazzesco nel derby, ma ricordo ancora come hanno festeggiato loro’

circa il suo passato al Milan e anche in merito a quei festeggiamenti di Ibra e compagni nel giorno dello scudetto rossonero,sostenuti da una folla che non vedeva l’ora di esprimersi con quei toni.Intervistato da Cbs Sports, il centrocampista turco è tornato sul tema esprimendo il proprio punto di vista in merito alla possibile conquista della seconda stella, obiettivo che l’Inter potrebbe centrare nel giorno della partita contro il Milan: “Sarebbe pazzesco vincere lo scudetto nel derby ma quello chesarà una partita durissima".

Parole scelte con cura e attenzione, quelle del turco, che ha così voluto dare un esempio positivo ai tanti tifosi che si riverseranno tra le vie di Milano, senza risparmiare una stoccata al Milan e ai milanisti.