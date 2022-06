Nella sua esperienza in giallorosso per 6 mesi nel 2014 si fece ricordare anche per un particolare: la sciarpa con scritto "Lazio m***a" esposta sotto la Curva Sud durante la sua presentazione. Michel Bastos ricorda quel momento in un'intervista ad un emittente radiofonica brasiliana: "Fu la peggior gaffe della mia carriera. Arrivai il giorno di Roma-Juventus e presentato allo stadio poco prima della partita. Mentre camminavo davanti ai tifosi mi arrivò una sciarpa dagli spalti. La presi e la misi intorno al collo. Poi mi dissero di esporla una volta arrivato sotto la Curva Sud. Ecco che allora lo stadio impazzì e iniziò ad urlare il mio nome. Nemmeno fosse arrivato Ronaldo il Fenomeno o Ronaldinho Gaucho: c'era qualcosa che non capivo. Poi una volta entrato negli spogliatoi il mio agente mi ha guardato dicendomi: ‘Ma che hai fatto? Sei matto?’. Io ancora non capivo il perché, così mi ha mostrato la foto con la sciarpa "