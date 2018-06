Il suo futuro alla Lazio è incerto: il difensore biancoceleste Bastos potrebbe partire, Tare sta provando a piazzare uno tra lui e Wallace. Non mancano le qualità tecniche, ma i troppi errori hanno penalizzato la stagione dei due centrali: il mercato è appena all'inizio, la Lazio deve ancora piazzare il colpo per sostituire de Vrij. Nel frattempo, Bastos ha ricevuto un onore davvero speciale.



BASTOS LAZIO - Il difensore della Lazio, come testimoniato su Instagram, è tornato in patria, in Angola, dove è stato ospitato dal presidente della Repubblica in persona, João Lourenço. Come dono la sua maglia numero 15, ed una foto ricordo postata su Instagram:​ “È stato per me un grande onore avere l’opportunità di offrire la mia maglietta a Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica, João Manuel Gonçalves Loureço. Grazie per le parole di incoraggiamento. Viva l’Angola”.