Gomito contro gomito, Marcus Thuram e la bandierina,che inscena una danza mentre i suoi compagni, a distanza, lo applaudono. Esultanze rivedibili, ma comunque storiche, perché sono le prime post covid viste in mondovisione. Ed è giusto che nel momento mediatico più importante, in cui l'autore ha le telecamere puntate su di sé, si rispettino le regole di vita quotidiana: distanziamento fisico (non sociale!) e evitare il contatto con le mani. Certo, poi in area di rigore, se ti marca Todibo, è tutta un'altra storia...Partendo da queste esultanze, a loro modo storiche,E, per limitare il cerchio, la scelta è quella di elencare le esultanze che hanno fatto la storia, recente, della Serie A. Esempi?. Esultanze tormentone, che restano e che hanno fatto impazzire. E che per qualcuno (non il caso di Bati, sia chiaro) sono state d'aiuto, più delle qualità tecniche...Batistuta alla Roma, nell'anno dell'ultimo scudetto giallorosso, festeggia con la celebre mitraglia.