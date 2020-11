Apple paga una multa da 113 milioni di dollari (al cambio attuale circa 95 milioni e 367 mila euro) per chiudere il caso BatteryGate. Scoppiato nel 2017, quando il Guardian aveva pubblicato un articolo secondo cui con gli aggiornamenti al nuovo sistema operativo l'azienda di Cupertino rallentava apposta i vecchi modelli di iPhone per spingere i consumatori ad acquistare quelli più moderni. Pratica per la quale 35 stati americani hanno portato in tribunale Apple, che aveva poi ammesso il tutto, spiegando però che le prestazioni erano per preservare le batterie usurate. Sostitute gratuitamente per tutto il 2018: 11 milioni di unità in un anno.



Nello scorso mese di marzo Apple aveva raggiunto un accordo con le associazioni dei consumatori, rimborsando ogni proprietario statunitense di iPhone (6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus o SE con sistema operativo iOS 10.2.1 o successivo e 7, 7 Plus con sistema operativo iOS 11.2 o successivo comprati prima del 21 dicembre 2017) con 25 dollari per un totale di circa 500 milioni di dollari. E ora, secondo il Washington Post, Apple avrebbe raggiunto questo accordo per chiudere la causa in questione. Anche in Italia l'Antitrust aveva avviato un'inchiesta, che ha portato a una multa da 10 milioni di euro per la stessa azienda.