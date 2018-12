Giovani e di talento. Nella scuderia di Graziano Battistini, ex calciatore e attualmente guida della International Agency, ce ne sono diversi in rampa di lancio come Andrea Danzi, centrocampista classe 1999 del Verona, e Alessio Cragno. L'agente fa il punto della situazione in esclusiva per calciomercato.com.'Sono ovviamente contento per Andrea, è stato premiato per il lavoro profuso in questa prima parte di stagione. Non si è mai lamentato quando andava in tribuna, convinto di potersi ritagliare il suo spazio. L'allenatore ha ritenuto opportuno concedergli una chance e lui ha risposto presente'.'E' sempre difficile fare dei paragoni, ognuno ha le sue caratteristiche. Andrea può fare bene in diversi ruoli, è un centrocampista abbastanza completo'.'Con il direttore sportivo Monchi sono molto amico da più di un decennio, non ci sarebbero problemi. Il contatto con loro c'è, non posso negarlo. Verona attira sempre molti osservatori, ma in questo momento è meglio parlare di quello che si deve fare per continuare il processo di maturazione'.'Alessio è in continua crescita, posso dire serenamente che è tra i portieri più forti in circolazione. Sta percorrendo un percorso sportivo importante, io credo che abbia ancora margini di crescita determinanti e la testa giusta per alzare ancora di più il suo già ottimo livello'.'Ausilio è un ottimo direttore, da sempre molto attento a quei giovani in rampa di lancio e Alessio lo è, sicuramente non passerà inosservato'.'L'interesse è una cosa, la trattativa un'altra. Io credo che Alessio stia facendo un percorso tale da meritare il salto in un grande club'.'Io credo sia prematuro parlare di certe cose, è troppo presto. Non credo che l'Inter abbia l'esigenza di intervenire in quel ruolo'.'Il Napoli ha fatto un investimento importante su un altro giovane portiere come Meret, non credo ci siano più margini'.