La nuova serie Sky Atlantic Christian uscirà interamente il 28 gennaio, ma le prime due puntate sono disponibili per i clienti che hanno on demand su Sky e in streaming su Now, stanno già creando polemiche. Con i tifosi della Lazio arrabbiati per il trattamento riservato alla propria squadra. Durante una scena, mentre il protagonista deve aprire il caveau di una banca si scopre che la password è: "Laziommerda, due emme tutto minuscolo.” La serie si svolge a Corviale: il protagonista è un picchiatore che riscuote crediti per i boss della zona. Insulti sui social all’attore Edoardo Pesce che ha risposto con un post su Instagram.