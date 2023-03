Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato così dopo la vittoria in Champions contro il Psg: "Tutto dipende da come ci comportiamo, se giochiamo così possiamo ottenere qualsiasi traguardo. Se riusciamo a mettere tutto in campo combinando voglia ed emotività siamo incredibilmente bravi. Se non lo facciamo e vogliamo solo giocare d'azzardo, invece, ci sono molte squadre che possono metterci in difficoltà. Nel primo tempo non abbiamo fatto molto bene quello che avevamo preparato perché abbiamo lasciato troppo spazio. Nel secondo tempo ci siamo difesi meglio e siamo stati pericolosi con la palla. Alla fine abbiamo meritato di vincere".