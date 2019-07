Cercato dal Bayern Monaco, Kai Havertz è finito nel mirino del Liverpool. Il talento del Bayer Leverkusen, autore di 17 gol in 34 gare con le Aspirine, parla del suo futuro alla Bild: "Non so se il Bayern la scelta giusta da fare per il mio futuro". Oltre ai Reds, anche il Barcellona è interessato al classe '99 che, però, salvo sorprese, resterà un altro anno al Bayer Leverkusen.