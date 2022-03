ci pensano gli attaccanti nerazzurri a mandare alle stelle i tiri in area, a riposo per tutto il primo tempo, non può nulla a tu per tu con Boganon fa rimpiangere troppo l’assenza di Frimpong.si rende pericoloso in attacco, almeno ci prova).questa volta lo tengono alla larga da Muriel, solo una volta si fa dribblare dal colombiano, mal posizionatosventa in extremis la corsa di Muriel verso la rete, perde solo un paio di marcature ma è una muraglia migliore di Tah.fa il suo senza eccellere, ma poi salva il risultato sul tiro in porta di Muriel e si fa vedere anche in attacco.duella con Freuler e spesso ha la peggio.nervoso, entra male e prende anche giallo).non è lucido come nella gara d’andata, gli manca il guizzo per sfondare il centrocampo. Sbaglia una palla gol non inquadrando la rete.non si vede mai in area).la sua presenza si fa sentire al ritorno, ruba palla a Toloi dopo nemmeno 1’ per far ripartire i compagni. Letale negli angoli.forse poteva entrare anche prima, per un paio di volte impegna la difesa ospite m,a non trova il varco giusto).luci e ombre con Hateboer, all’inizio riesce a beffare l’olandese ma alla lunga il fiato gli manca e il 33 ospite lo doppia, serve tanti cioccolatini in area.il migliore in campo dei suoi e, come all’andata, il vero pericolo numero 1 per l’Atalanta tra le aspirine. Sempre propositivo e affamato davanti alla rete. Al 4’ s.t. ha l’occasione della partita ma si fa parare a tu per tu con Musso.fermato e raggiunto sempre da Demiral, non riesce a eludere il turco e perde colpi con il passare dei minuti.la sua squadra dovrebbe lanciarsi all’attacco, invece fa un paio di tiri in porta ed è costretta pure a difendere uno 0-0 che la elimina dall’Europa League, nella ripresa si vede un altro Bayer ma manca la lucidità sotto porta.salva la rete dal tiro letale rasoterra di Diaby, nella ripresa dice no a Diaby e Demirbay facendo gli straordinari e trascinando la Dea in Europa.qualche difficoltà iniziale sul nuovo cliente Demirbay, poi si strappa rincorrendo Diaby e deve subito lasciare il campo.(Dal 10’ p.t.li ferma entrambi e bene, Diaby e Demirbay, ottimo lavoro di copertura).quando Adli si spinge in attacco, riesce a raggiungerlo e strappargli palla senza commettere fallo, è ovunque e arriva sempre un nanosecondo prima delle aspirine. Fondamentale il suo lavoro in retroguardia, che copre da destra a sinistra.ha qualche difficoltà nell’uno contro uno con Diaby, i compagni gli vengono in soccorso.: con Bakker deve prendere le misure, poi beffa il padrone di casa e serve buoni palloni al tridente.il suo compito principale è raccogliere e rilanciare più palloni verso la metà campo di Hradecky, e lo svolge bene. Da difensore aggiunto, sventa su Azmoun. Regala qualche palla di troppo nella ripresa.prova subito ad aumentare il numero di assist servendo al bacio Malinovskyi, si lancia in profondità scardinando le linee nemiche, poi si perde un po'.il feeling con Koopmeiners fa viaggiare la sua fascia, riesce a limitare anche la furia Diaby, poi si spegne un po' e rischia su quella fascia.duella con Bellarabi, ottiene falli preziosi per far scorrere i minuti).un vero play maker, dà ordini ai compagni, serve di tacco Muriel, legge le azioni prima di tutti, mister Gasp non può fare più a meno di lui, vero trait d’union tra mediana e attacco.Demirbay e Tah gli tarpano le ali, lento in attacco, sottotono nelle punizioni e nei tiri mancini da fuori.nel recupero lo spettro dei supplementari si fa tangibile col Bayer che attacca, lui nel momento di maggior sofferenza porta palla in contropiede e manda ai quarti la Dea con una stupenda azione personale).spesso si invola in area ma non è supportato e si perde proprio all’ultimo passaggio, guadagna però buone punizioni e tiene acceso il tridente impegnando la retroguardia nemica, che perde così energie preziose.fa il suo).non vuole accontentarsi di uno 0-0 troppo rischioso, la sua Atalanta ritrova la verve europea e si lancia in attacco pericolosa ma manca il gol. Azzeccato il cambio con Boga, può tirare un sospiro di sollievo.