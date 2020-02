L'esterno offensivo del Bayer Leverkusen Moussa Diaby racconta a Canal+ l'addio al PSG: "E' stato bizzarro, perché è il club che mi ha formato e ho passato tanti anni lì. Ho fatto una scelta per la mia carriera e per avere più spazio, per immagazzinare più esperienza. Perché il PSG si separa dai suoi prodotti come me, Zagadou e Nkunku? Perché non è una scelta loro, ma nostra, dobbiamo fare quel che è meglio per la nostra carriera. Non è il PSG che ci ha chiesto di andare. Se mi pento di non essere lì quest'anno? No, è stata una scelta mia, ma se anche vincessero la Champions sarei molto contento".