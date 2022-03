Il Real Madrid punta Moussa Diaby, che non chiude all'addio al Bayer Leverkusen. L'esterno francese ha detto a Le Parisien: "Ovviamente ci sto pensando, ma non troppo. Rimango concentrato sulla fine della stagione. Per ora, questa è la mia unica preoccupazione. Dovrò fare la scelta giusta. Qualunque sia la scelta che farò, giocherò duro con la speranza di essere in questa lista. Il Leverkusen chiede 100 milioni di euro per me? Fa sempre piacere vedere queste cifre. Dopo non è compito mio aggiustare i numeri: il mio obiettivo è dare tutto in campo, aiutare la squadra e continuare a fare belle partite".