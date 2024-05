Bayer Leverkusen, record epocale: 49 partite di fila senza perdere, nessuno come Xabi Alonso dal dopoguerra

31 minuti fa



Con il pareggio per 2-2 ottenuto all'ultimo contro la Roma nel ritorno delle semifinali di Europa League, il Bayer Leverkusen non solo ha ottenuto l'accesso alla finale di Dublino, ma si è anche regalato il record assoluto di partite senza sconfitte in tutte le competizioni dal dopoguerra ad oggi.



49 DI FILA - Dall'inizio di questa stagione ad oggi, 49 partite di fila senza perdere, tantissime risolte o recuperate negli ultimi minuti, un'aura quasi leggendaria che circonda le Aspirine. Battuto il record di 48 del Benfica che resisteva dai primi anni Sessanta. E ora nel mirino un incredibile Triplete, sulla strada del quale si frapporrà l'Atalanta il 29 maggio.