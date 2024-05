Serie A, ultima giornata: Juventus e Milan di sabato, domenica sera l'Inter e le sfide salvezza

La Lega ha reso noti gli orari diTra lotta per l'Europa e match per la salvezza, il campionato italiano chiuderà i battenti: ad aprire il turno, di giovedì sera, mentre non ci sarà alcun posticipo del lunedì, con la giornata che si concluderà domenica sera.Di seguito la programmazione completa:Cagliari-Fiorentina - giovedì 23 maggio - ore 20.45 - DaznGenoa-Bologna - venerdì 24 maggio - ore 20.45 -Dazn/Sky

Juventus-Monza - sabato 25 maggio - ore 18.00 - DaznMilan-Salernitana -sabato 25 maggio - ore 20.45 - DaznAtalanta-Torino - domenica 26 maggio - ore 18.00 - Dazn/SkyNapoli-Lecce - domenica 26 maggio - ore 18.00 - DaznEmpoli-Roma - domenica 26 maggio - ore 20.45 - DaznFrosinone-Udinese - domenica 26 maggio - ore 20.45 - Dazn/SkyVerona-Inter - domenica 26 maggio - ore 20.45 - DaznLazio-Sassuolo - domenica 26 maggio - ore 20.45 - Dazn