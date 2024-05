Bayer Leverkusen-Roma, Frimpong sfotte anche in tv: ecco cos'ha detto

37 minuti fa



Protagonista in campo ma soprattutto fuori, Jeremie Frimpong ha fatto il bello e il cattivo tempo durante Bayer Leverkusen-Roma. L'olandese ha provocato in svariati modi i giallorossi e si è messo in luce per gesti di cattivo gusto nei confronti degli sconfitti. Ha giocato mentre un avversario era a terra, ha preso in giro i romanisti in campo e quelli in panchina, scatenando una sorta di caccia all'uomo che per poco non è sfociata in rissa. Ma non è tutto.



LE PAROLE - L'esterno ha poi rincarato la dose nel post partita quando, davanti ai microfoni, ha detto: "È una sensazione fantastica, soprattutto battere la Roma. Loro parlavano tanto… quindi sono contento che li abbiamo battuti".