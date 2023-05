E’ una notte da lupi in Germania, una di quelle in cui bisogna proteggere il branco dopo aver vinto all’andata per 1-0. Una di quelle che può portarti nella storia del calcio italiano. Tra poche ore la Roma si gioca a Leverkusen e ci si gioca la quinta finale della storia, la seconda di fila (non accade dal ’98 in serie A). La sesta per Mourinho che ha recuperato Smalling, Dybala ed El Shaarawy ma solo part time e quindi difficilmente tutti dal primo minuto. “Sono tutti disponibili a parte Llorente, Karsdorp e Darboe, quindi possono giocare ma bisogna capire per quanto tempo. Bisogna gestire la gara e il puzzle del match che può durare 120 minuti”, ha esordito Mou. Il tecnico sa di poter contare su un gruppo solido già in grado di sopperire alle assenze. Anche contro il Bayer di Alonso che all’andata non è riuscito a fare male alla Roma e che ora spera nella rimonta in uno stadio tutto esaurito. La Roma si coprirà con un centrocampo folto comandato da Matic, ma non rinuncerà al contropiede con gli strappi di Bove e Wijnaldum e magari col ritorno al gol di Abraham. Il vero dubbio è Smalling, con l’inglese in campo Cristante tornerebbe di nuovo a centrocampo. A destra ballottaggio Celik-Zalewski, davanti Dybala dovrebbe entrare a gara in corso. In caso di utilizzo subito invece Pellegrini arretrerebbe in mediana al posto di Bove.



Probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham