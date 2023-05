La Roma ha fatto il primo passo per la finale di Europa League quando ha battuto il Bayer Leverkusen 1-0 nell'andata delle semifinali. Domani, giovedì 17 maggio 2023, il ritorno in cui la squadra di Mourinho dovrà difendere il vantaggio acquisito contro quella di Xabi Alonso.



INFO - Bayer Leverkusen-Roma si giocherà giovedì 18 maggio 2023 alla 'BayArena' di Leverkusen, in Germania. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.



PROBABILI FORMAZIONI



BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz.



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.



DOVE VEDERLA - La sfida tra Bayer Leverkusen e Roma sarà trasmessa da DAZN attraverso l'app disponibile per smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. La partita sarà visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253). Alla gara della 'BayArena' si potrà assistere anche in chiaro su Rai 1. L'app di DAZN è fruibile anche su device portatili come smartphone e tablet, dotati di sistemi operativi iOS e Android; da browser basterà accedere al sito ufficiale e selezionare l'evento in questione dal catalogo. Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio dedicato Sky Go; un'alternativa è la piattaforma NOW, utile per assistere alla programmazione dell'emittente satellitare. Bayer Leverkusen-Roma visibile anche su Raiplay alla sezione dirette: servizio raggiungibile da app e browser.