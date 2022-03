L'allenatore del Bayer Leverkusen Gerardo Seoane ha parlato in conferenza alla vigilia della gara con l'Atalanta: "Schick, Wirtz e Frimpong non sono disponibili. Ci mancheranno due giocatori chiave ma dobbiamo rimanere concentrati e andare avanti per la nostra strada. La gara dell'andata ha confermato che l'Atalanta è una squadra forte e aggressiva, a noi serve più costanza".