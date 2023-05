Nadiem Amiri, ex giocatore del Genoa, è prossimo al rinnovo con il Bayer Leverkusen. Il centrocampista tedesco, classe 1996, ha finalmente preso la decisione: nei prossimi giorni sarà annunciato l'accordo fino al 2027 (attuale scadenza 2024), come ha ammesso l'amministratore delegato Simon Rolfes a Kicker: "Siamo in trattativa, c'è fiducia".