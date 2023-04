Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato alla viglia della partita contro l'Union Berlino:"Schick mancherà ancora" è la frase rappresentativa della conferenza stampa. La questione riguarda anche la Roma, prossima avversaria dei tedeschi nelle semifinali di Europa League, nonché ex squadra (tra il 2017 e il 2019) proprio dell'attaccante ceco: "Non è con noi ora e probabilmente non lo sarà la prossima settimana. Se sarà per un periodo più lungo, non posso dirlo, non sono un medico, ma il miglioramento non è stato così rapido come speravamo". Schick è out dall'11 marzo per un problema agli adduttori: "La situazione è questa, dobbiamo essere un po' più pazienti. Non è facile per noi come non lo è per lui, dobbiamo aiutarlo a sentirsi meglio". Out con l'Union anche Exequiel Palacios: "Palacios dovrà aspettare ancora un po'", afferma Xabi in merito al centrocampista argentino campione del mondo, alle prese con un problema muscolare che lo sta tenendo out da due settimane.