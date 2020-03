Thiago Alcantara, centrocampista del Bayern, ha affermato ai microfoni di Cadena Ser: "Abbiamo inventato noi il termine crack in riferimento al calcio, ma ora è così fuori luogo chiamare gli atleti in quel modo quando ci sono eroi che salvano vite. Faccio i complimenti a tutti quelli che stanno combattendo per questa situazione. Stiamo parlando di un problema vitale. Ovvio che mi mancano le partite e il calcio, ma per me questo non è fondamentale ora. Voglio solo che la mia famiglia, i miei amici e tutte le persone coinvolte stiano bene. Il calcio è sempre stato uno svago, adatto a riempire alcuni spazi. Ci sembrava la cosa più importante, ma ora ha perso peso".