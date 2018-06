Un rapporto lentamente ma irrimediabilmente logorato e una soluzione che ormai viene considerata inevitabile da entrambe le parti: dopo sette anni insieme, Jerome Boateng e il Bayern Monaco sono pronti a dirsi addio. Nelle scorse settimane il difensore tedesco, tramite il proprio procuratore, aveva manifestato l'intenzione di cambiare aria e dal club bavarese è arrivata un'importante apertura alla cessione: "Se arriva un'offerta ce ne occupiamo, ma il prezzo non sarà basso" ha spiegato a Sport Bild Karl-Heinz Rummenigge. Buone notizie per le squadre interessate, su tutte il Manchester United di Mourinho e il Manchester City, dove Boateng ritroverebbe Guardiola, ma il futuro del possente centrale potrebbe anche essere in Italia.



IDEA JUVE, LO SCENARIO - Il nome di Boateng infatti è una suggestione pronta a diventare idea concreta per la Juventus, che nel corso degli anni ha sfruttato diverse volte i buoni rapporti con la dirigenza bavarese per concludere affari con il Bayern Monaco. Proprio a uno di questi si legano le possibilità di aprire un reale tavolo di trattativa con i bavaresi per il centrale ex City e Amburgo: Medhi Benatia, la cui permanenza in bianconero non è ancora certa e costringerebbe la società torinese a tornare sul mercato. Non per un giovane (che arriverebbe solo in caso di cessione di uno tra Rugani e Caldara), ma per un esperto: la lista già comprende i nomi di Diego Godin (classe '86) e Thiago Silva ('84), ma per ragioni anagrafiche Boateng ('88) darebbe anche più garanzie sul piano della tenuta fisica. Altro fattore è legato alle modalità con cui il Bayern potrebbe cedere il tedesco: servono almeno 30 milioni di euro, contratto in scadenza nel 2021, ma se i bavaresi aprissero al prestito con obbligo di riscatto (e con l'incasso della cessione di Benatia) allora l'operazione sarebbe nettamente alla portata e Marotta e Paratici potrebbero provare a regalare ad Allegri un nuovo rinforzo di caratura internazionale per la retroguardia. Il primo passo è stato fatto, il Bayern ha aperto alla cessione di Boateng: si attende la risposta del mercato, la Juve è un'idea pronta a prendere quota.



