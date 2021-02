Kingsley Coman, esterno offensivo del Bayern Monaco, parla a Téléfoot del suo futuro: "Il mio futuro? Mi sono posto questa domanda la scorsa estate, ma la situazione attuale è completamente diversa. Mi sento molto bene, gioco molto e mi trovo bene con l’allenatore. Ho ancora due anni un anno di contratto e penso che gioco nella migliore squadra in Europa quindi al momento non c’è motivo di pensare di andare via".



LE RIVALI - "​Direi che squadre come il Liverpool, il Manchester City e la Juventus, sono pericolose rivali in Champions League".