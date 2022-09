Dopo la vittoria in casa dell’Inter, De Ligt ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Abbiamo fatto un’ottima gara, abbiamo fatto il nostro gioco. Anche l’Inter ha giocato bene, con grande intensità ma alla fine abbiamo meritato. C’è un grande gap tra questi attaccanti e quelli che trovavo in Italia. Con questi top impari sempre e migliori. Gli allenamenti sono duri in Italia come in Germania ma sono diversi, questo è certo. Alla Juve allenavamo più gli schemi e la tattica e facevamo meno intensità, meno sprint. Ho avuto difficoltà sugli sprint ma ora mi sono messo al passo”