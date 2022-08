De Ligt torna a parlare di Juve ai microfoni della testata tedesca Kicker. Il neo giocatore del Bayern Monaco ha rivelato le motivazioni per cui ha deciso di cambiare aria dopo l’esperienza bianconera.



JUVE – “Alla Juve avevo ancora due anni di contratto, lì sono diventato un difensore completo, ma sentivo che era giunto il momento per una nuova sfida, un nuovo ambiente. A giugno il Bayern Monaco si è messo in contatto e mi sono subito interessato”.



BAYERN – “Quando giochi per grandi club come il Bayern Monaco, hai sempre pressione. Qui lo stile di gioco si addice al mio perché la squadra è orientata all'offensiva”.