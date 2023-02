Mtthjis De Ligt, difensore del Bayern Monaco, ha parlato a Sky tornando su alcune dichiarazioni che lo volevano molto più contento di giocare al Bayern che nella Juve dalla quale si è trasferito:



"Capisco se i tifosi si sono sentiti traditi, ma non ho mai inteso parlare male della Juve. Sono vicino ai bianconeri in questo momento e ammiro i loro fan perché stanno vicini alla squadra. Spero che sia in campionato, sia nelle Coppe