Hans Flick non sarà più l’allenatore del Bayern Monaco. L’allenatore dei bavaresi lo ha comunicato a Sky Sports: “Ho appena detto alla squadra che durante la settimana, dopo la trasferta di Parigi, ho parlato con la dirigenza per rescindere il mio contratto. Era importante che la squadra lo sapesse da me”. Dice addio, quindi, il tecnico del club campione di tutto la passata stagione, fresco di eliminazione Champions per mano del Psg nel remake della finale della scorsa stagione. In pole position per la sua sostituzione c'è Julian Nagelsmann, ora sulla panchina dell'RB Lipsia.