Il Bayern Monaco non si ferma dopo aver definito l'acquisto dalla Juventus di Matthijs de Ligt. Il tecnico Julian Nagelsmann sta facendo pressione per avere il centrocampista del Lipsia Konrad Laimer dopo l'infortunio subito da Goretzka. L'accordo col calciatore è stato già raggiunto e a breve il Bayern presenterà una nuova proposta per provare a definire l'affare.