Ryan Gravenberch, annunciato oggi dal Bayern Monaco come nuovo acquisto dall'Ajax, ha speso queste parole in occasione della comunicazione ufficiale:



"Quando il Bayern mi ha chiamato non ho dovuto pensarci due volte. Parliamo di uno dei club più grandi che ci siano: giocatori di tutto il mondo vogliono giocare per questo club. Vengo a Monaco per vincere molti titoli e il Bayern è abituato a vincere molti titoli. Tutto è possibile con questo club, compresa la vittoria in Champions League. La coesione in questa squadra è molto forte, mi piace".