Il Bayern Monaco cerca un nuovo attaccante sul mercato. La conferma arriva anche dalle parole di Uli Hoeness. Il dirigente del club campione di Germania ha dichiarato in un'intervista al quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung: "Kolo Muani? È un ottimo giocatore. Anche Victor Osimhen è molto bravo, ma per me è assolutamente inarrivabile. Harry Kane? No. Ma è chiaro che stiamo cercando un numero 9".



Tra i centravanti seguiti con interesse del Bayern c'è anche il serbo della Juventus, Dusan Vlahovic (classe 2000 ex Fiorentina).