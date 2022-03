Il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, ha riferito a Kicker che non ci sono ancora novità sulle trattative per i rinnovi di Manuel Neuer, Thomas Muller e Robert Lewandowski, poiché, ha spiegato: "C'è ancora tempo e i nostri giocatori lo sanno. Ora siamo concentrati esclusivamente sui nostri grandi obiettivi sportivi. Lewandowski sa che tutti lo apprezziamo oltre misura qui al Bayern. Lo stesso vale per Manuel Neuer e Thomas Müller".