Seguito da Bayern Monaco, Juventus e Liverpool, Florian Neuhaus è felice al Borussia Monchengladbach, ma il futuro è un'incognita. Lo assicura lo stesso centrocampista a Kicker: "Ho un contratto fino al 2024 e ho grandi obiettivi per questa stagione. E' quello su cui mi concentro ora. I rumors di mercato non sono un problema per me. Gioco al Borussia, ho un contratto e come club stiamo inseguendo grandi obiettivi. Non posso dire cosa succederà in estate al momento. Sono molto rilassato riguardo al futuro. Il Borussia è un club in cui ho potuto crescere in maniera eccellente e tutto è qui, so com'è il mio rapporto con il Borussia".