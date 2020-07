La Juventus cerca un terzino sinistro sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport, torna d'attualità il nome di David Alaba: l'austriaco ha il contratto in scadenza tra un anno, il rinnovo con il Bayern Monaco appare complicato e i suoi agenti hanno bussato a tutti i top club europei per valutare progetti e proposte. Juve particolarmente interessata, ma forse non prima scelta dello stesso Alaba che sembra spingere per un'esperienza in Spagna con Real Madrid e Barcellona che si preparano all'ennesimo duello.